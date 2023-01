Condiții de „șeic” pentru Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dupa ce transferul la Al-Nassr a fost oficializat, superstarul portughez a beneficiat de cele mai bune servicii din partea oficialilor arabi. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume, cu un salariu de 200 de milioane de euro/sezon. Condiții de șeic pentru Cristiano […] The post Condiții de „șeic” pentru Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Cum arata hotelul de cinci stele in care locuiește portughezul appeared first on Antena Sport . The post Condiții de „șeic” pentru Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Cum…