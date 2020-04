Condiții de muncă pentru sezonieri în Austria: salariu, drepturi, protecție medicală Sindicatul austriac PROGE (Die Produktionsgewerkschaft) este o organizație care reprezinta interesele lucratorilor agricoli și ofera consiliere in mod gratuit și anonim tuturor celor care apeleaza la serviciile sale. In acest sens a fost inființata o pagina de internet, www.sezonieri.at de unde cei interesați pot afla informații despre programul de munca, salariul, plata orelor suplimentare și alte drepturi de care pot beneficia. Informațiile sunt publicate in mai multe limbi, inclusiv in romana. Conform informațiilor publicate de PROGE, orice sezonier care vine sa lucreze in Austria este platit… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

