- Ioana Mihaila, ministrul sanatatii, anunta ca este al doilea Paste pe care romanii il petrec in conditii de pandemie si face apel la romani sa se vaccineze anti-COVID. „Va doresc sarbatori in tihna si un Paste Luminat! Suntem in zile de sarbatoare, zile pe care ni le dorim fericite, alaturi de cei dragi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca fara vaccinare nu putem iesi din pandemie, el anuntand ca este implicat in campania de vaccinare si ca va continua acest lucru. Intrebat despre ridicarea restrictiilor pe timp de noapte, presedintele a precizat ca lucrurie nu se vor intampla de azi pe…

- Klaus Iohannis trage un semnal important de alarma pentru romani. Șeful statului ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze in numar cat mai mare, fiind de parere ca doar așa putem scapa de virusul ucigaș din China care a spus stapanire și pe țara noastra. Iata ce a declarat șeful statului!

- Prim-ministrul Florin Citu anunta, intr-o postare pe Facebook, ca de marti capacitatea de vaccinare a ajuns la 115.000 de persoane pe zi. ”Vesti importante pentru romani! Am promis, am facut. De astazi, capacitatea de vaccinare a ajuns la 115.000 de persoane pe zi. Va incurajez pe toti sa…

- Secretarul de stat in MAI a explicat marți seara care sunt avantajele adeverinței de vaccinare și in ce situații se poate folosi. Raed Arafat susține ca in anumite circumstanțe, aceasta adeverința trebuie insoțita și de rezultatul negative al testului Covid-19. “Adeverința va fi folosita in scop medical”…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber, propunerea ministerului vizand ca accesul spectatorilor sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…