Condiţii de călătorie din România în Germania din 2 iunie Conditii de calatorie din Romania in Germania din 2 iunie Foto: mae.ro Persoanele care calatoresc din România pe cale aeriana pot intra pe teritoriul Germaniei începând cu data de 2 iunie cu conditia prezentarii unui test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Sunt acceptate testele tip PCR si cele antigen, prezentate pe hârtie sau în format electronic si redactate într-una dintre limbile: germana, franceza, engleza, italiana sau spaniola. Cetatenii români pot intra în Germania daca au un document… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile germane au modificat conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, in contextul eliminarii Romaniei din categoria "zonelor de risc", incepand cu data de 2 iunie, persoanele care calatoresc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile germane au modificat conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, din 2 iunie romanii care calatoresc cu avionul pot intra in Germania fie cu rezultatul negativ al unui test pentru COVID (PCR sau…

- Țara noastra a fost eliminata din categoria „zonelor de risc”, din 2 iunie, astfel ca persoanele care calatoresc din Romania pe cale aeriana, spre Germania, trebuie sa fi trecut prin boala, sa fie vaccinați sau sa prezinte un test negativ. Germania a modificat condițiile intrare in țara pentru romani.…

- Astfel, in contextul eliminarii Romaniei din categoria "zonelor de risc", incepand cu data de 2 iunie, persoanele care calatoresc din Romania pe cale aeriana pot intra pe teritoriul german cu conditia prezentarii unuia dintre urmatoarele documente:* un document care atesta rezultatul negativ al testarii…

- Romania a fost inclusa de Cipru pe lista țarilor roșii in care riscul epidemiologic este ridicat. Romanii pot intra cu certificat de vaccinare sau test PCR negativ efectuat cu maxim 72 de ore inainte de calatorie. La sosirea in Cipru, romanii sunt obligați sa efectueze un al doilea test pentru coronavirus.…

- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, informeaza Ministerul Sanatații, intr-o postare pe contul oficial de Facebook. Potrivit instituției, persoanele vaccinate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi, 1 aprilie ca autoritațile italiene au revizuit conditiile de intrare in Italia, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, iar cetatenii care vin din Romania sunt obligati sa prezinte un test COVID negativ si sa stea in izolare timp de cinci zile.…

- Record de vaccinari zilnice in Romania: 64.400 Foto: Arhiva. Peste 10% dintre pacienții internați cu COVID în spitalele din România sunt la terapie intensiva. Este vorba despre 1.405 persoane aflate în stare grava, cele mai multe de pâna acum. Ieri s-au…