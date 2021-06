Parlamentarii AUR le-au dat o veste buna si una proasta social-democratilor. Vor vota motiunea de cenzura a PSD, dar cu doua conditii: sa fie un text serios si sa fie obtinute voturi de la parlamentarii puterii, a declarat, marti, liderul deputatilor AUR, George Simion. „Am vazut textul motiunii de cenzura si avem observatii. Noi avem […] The post Conditii de "AUR". George Simion i-a spus lui Marcel Ciolacu ce criterii trebuie sa bifeze ca sa-i voteze motiunea de cenzura first appeared on Ziarul National .