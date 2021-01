Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii se afla pe lista de persoane date in urmarire in Rusia pentru ca ar fi incalcat conditiile unei pedepse la inchisoare cu suspendare si risca sa fie inchis trei ani si jumatate cand se intoarce in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai, potrivit…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters . ”El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Germania considera noile sanctiuni ale Moscovei la adresa sa "nejustificate", au declarat marti surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe german, dupa ce Rusia a anuntat contra-sanctiuni in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "Desi acest gen de contramasuri ruse a existat si…