- Studenții care nu s-au vaccinat ar putea sa fie obligați sa poarte combinezon atunci cand merg fizic la cursuri practice sau ore de laborator, din toamna, susține Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a precizat ca unele universitați iau in calcul aceasta varianta și spune ca ar putea exista o prioritizare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca restricțiile ar putea fi eliminate in școlile in care toți profesorii sunt vaccinați. “Avem in atentie posibilitatea ca acolo unde toti profesorii sunt vaccinați sa fie eliminate restricțiile. Asta in masura in care identificam acele școli”, a…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat, marți, ca se ia in discuție ca acele cadre didactice care nu se vaccineaza sa iși predea orele doar online. Solicitarea ar veni din partea parinților care ar fi solicitat ca elevilor sa le prea in format fizic doar cadrele didactice care s-au vaccinat.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministrul Educației a declarat ca naveta elevilor nu poate fi decontata din bani de la buget, deocamdata, deoarece face obiectul unei legi privind transportul nereglementat. Soluția este adoptarea unie ordonanțe de urgența, dar nu se știe cand, a declarat Sorin Cimpeanu la Antena 3. Cimpeanu a mai spus…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca din a doua jumatate a lunii februarie personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Valeriu Gheorghița nu neaga discuția…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca este „absolut convins” ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, conform Agerpres. “Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu.…