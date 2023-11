Chiar daca mai e ceva timp pana la alegerile locale de anul viitor, deja se contureaza strategii pe scena politica, inaintea anului electoral 2024. Dupa cum se știe, actualul edil al Capitalei, Nicușor Dan, intenționeaza sa intre in cursa pentru un nou mandat de primar general. Daca va avea sau nu actualul edil susținerea PNL… […] The post Condiția pusa de PNL lui Nicușor Dan pentru susținerea la Primarie. Ciuca: „Are o singura solutie” – VIDEO first appeared on Ziarul National .