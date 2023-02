Condiția pe care o pune Rusia pentru a relua participarea la tratatul START Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit unor afirmații publicate marți, ca Rusia nu va relua participarea la tratatul START privind armele nucleare, pana cand Washingtonul nu va asculta poziția Moscovei, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

