Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca impozitarea progresiv nu poate fi introdusa aceasta pana cand ANAF nu va fi complet digitalizata."Pana cand ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul dintre sustinatorii introducerii impozitarii progresive.…

- Ministrul PSD de Finante, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 3 mai, ca trecerea la impozitarea progresiva, recomandata de „toate institutiile financiare internationale”, va fi discutata in coaliția guvernamentala, dar ca impozitarea progresiva pe venit nu este programata pe termen scurt, ci in aproximativ…

- Ionuț Stroe: Nu se pune problema renunțarii la cota unica. Impozitarea progresiva, o iluzieCota unica de impozitare este cea mai prietenoasa formula fiscala, declara la RFI purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. PSD a cerut in repetate randuri inlocuirea cotei unice cu un sistem de impozitare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit, luni seara, la cota unica de impozitare, afirmand ca mai exista un singur stat european care nu are impozitarea progresiva. ”Rusia mai are cota unica”, a afirmat Ciolacu. ”Vad ca e o incrancenare, mai exista cred ca un singur stat european care nu are impozitarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre cota unica de impozitare, afirmand ca mai exista un singur stat european care nu are impozitarea progresiva: „Rusia mai are cota unica”.

- ”E normal ca asteptam sa venim cu noua lege a salarizarii, noua lege a pensiilor ca sa facem reforma in adevaratul sens. Dar, pana atunci, nici nu putem sa ne uitam cum continua angajarile la stat. Ele se stopeaza, putin in sanatate si invatamant si pe urma, prin memorandum, vii in fata Guvernului,…

- Ultimele framantari din jurul Transnistriei ii dau de gandit președintelui din Belarus, Alexander Lukașenko. El nu exclude unirea Romaniei cu Republica Moldova, asta pentru ca Occidentul vrea sa faca din Chișinau o forța Occidentala. „Occidentul ar vrea sa rezolve problema cu Rusia cu o singura lovitura…

- Ingrijorari și-a exprimat și președintele Klaus Iohannis care asigura poporul moldovean ca Romania ii este in continuare alaturi.Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD Marcel Ciolacu au discutat sa pastreze rotativa guvernamentala in aceasta forma.Rocada urma sa aiba…