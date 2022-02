Americanii de la ANTI-FLAG in concert la Bucuresti pe 5 iulie la Quantic Open Air

ANTI-FLAG revin la Bucuresti pe 5 iulie in Quantic Club Open Air. Biletele se pun in vanzare pe 25 februarie la ora 12:00. Primele 200 de bilete costa doar 119 lei. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia.… [citeste mai departe]