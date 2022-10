Ghimbirul este unul dintre cele mai utilizate condimente dietetice din lume are efecte uimitoare și asupra sanatații. Acest lucru se explica in primul rind datorita antioxidanților sai, dar și proprietaților antiinflamatorii și conținutului de compuși terapeutici. Ghimbirul este disponibil in forma proaspata, uscata, macinata, capsula și suc, radacina de ghimbir este ușor de adaugat in dieta ta