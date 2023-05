Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer este un barbar liber de la finalul lunii martie, de cand el și Deea s-au desparțit. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artistul a povestit ca a apelat inclusiv la consiliere psihologica pentru a putea accepta ideea de divorț, decizie care nu a fost a lui, mai ales ca ruptura…

- Majoritatea covarșitoare a parizienilor a votat interzicerea trotinetelor electrice pe strazile capitalei Franței, intr-un referendum care nu este obligatoriu, dar pe care autoritațile orașului au declarat ca il vor pune in aplicare.

- Creatina a fost cercetata mult de-a lungul anilor, iar mulți au fost curioși sa o incerce. Ce este și ce beneficii are pentru ogranismul uman. Care sunt efectele secundare și de ce o folosesc oamenii de obicei. Tot ce trebuie sa știi.

- Oamenii au inceput sa realizeze importanța exercițiilor fizice. Insa din cauza lipsei experienței, pentru mulți dintre ei exercițiile fizice se transforma in coșmar. Multe persoane merg la sala avand o idee vaga despre exercițiile fizice pe care ar trebui sa le faca, insa nu stiu mai nimic despre cum…

- Oamenii de știința au gasit o legatura intre frecvența utilizarii telefonului mobil, a verificarii notificarilor primite și afectarea celor mai importante abilitați cognitive ale unei persoane. Smartphone-urile au schimbat modul in care comunicam, gandim și ne comportam in toate aspectele vieții noastre,…

- Everestul ar fi o veritabila „banca” de virusuri și microbi ● Cu ce ne ajuta pe noi ca oamenii de știința chinezi au creat șoareci cu coarne?● Cum veți scapa de efectele beției cu o simpla injecție

- Doua loturi de chipsuri de legume eco produse de Go Pure au fost retrase de la vanzare din cauza depasirii valorii admise pentru acrilamida, o substanta daunatoare pentru om, informeaza Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-un comunicat citat de News.ro.…

- Mulți romani consuma zilnic bere, fara sa se gandeasca la ce efecte negative are consumul de alcool asupra organismului uman. Ce s-a descoperit in urma unor cercetari facute de specialiști. Iata ce se intampla in corpul tau daca alegi sa te „relaxezi” cu cateva pahare in fiecare zi.