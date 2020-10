Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, se afla miercuri la București, la o intalnire cu conducerea centrala a partidului. Dupa aceasta intalnire, edilul neamț al Timișoarei a declarat ca se așteapta la o susținere puternica din partea Capitalei cel puțin pentru doua proiecte majore pentru municipiu:…

- O delegatie de sindicalisti din cadrul Federatiei Nationale Mine Energie, in fruntea carora s-a aflat Marin Condescu, a avut luni o intalnire cu noul ministru, o alta fiind programata pentru sfarsitul saptamanii viitoare. Condescu a declarat la final...

- Secretarul de stat pentru Afaceri Europene, Iulia Matei, l-a primit, luni, pe ambasadorul Poloniei la Bucuresti, Maciej Lang, in vizita de curtoazie, la inceput de mandat, cu care a discutat despre Parteneriatul strategic Romania - Polonia, precum si despre complementaritatea NATO - UE. Discutia celor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lider PSD București, s-a intalnit, joi, cu viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, precizand ca a fost vorba despre o discuție „aplicata” despre o serie de...

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit vineri pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Cei doi oficiali au abordat teme de actualitate de pe agenda bilaterala, analizand evolutiile concrete privind prioritatile din urmatoarea perioada, inclusiv in ceea ce priveste pregatirea…

- „Vom avea o intalnire la finalul acestei saptamani, in week-end, si sper sa facem pasi inainte necesari pentru Bucuresti, pentru ca, din punctul nostru de vedere, suntem relativ aproape de a gasi o solutie prin care sa reusim sa punem in spatele candidatului comun Nicusor Dan, sa punem candidati…

- Cooperarea militara dintre Romania si Marea Britanie, atat in plan bilateral si in plan aliat, cat si in contextul actualei crize sanitare, s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, luni, cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, noteaza…

