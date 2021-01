Condamnații din lotul DRAGNEA încep să iasă din închisoare Floarea Alesu, fosta șefa a Direcției pentru Protecția Copilului Teleorman, care a fost condamnata la 3 ani și 7 luni de inchisoare in procesul de corupție al lui Liviu Dragnea, va fi eliberata condiționat din inchisoare, potrivit unei sentințe a Judecatoriei Ploiești. Sorin Cimpeanu are soluția pentru diplomele false. Ce vrea sa faca ministrul Hotararea din 14 decembrie a Judecatoriei Ploiești nu a fost contestata de procurori. Floarea Alesu a fost condamnata pentru ca a menținut ilegal in posturi la Direcția pentru Protecția Copilului doua angajate care lucrau de fapt pentru PSD. Primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

