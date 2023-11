Condamnații care fug din țară riscă pedepse mai mari. Ce prevede proiectul de lege? Condamnații care fug din țara risca pedepse mai mari. Un proiect legislativ care prevede suplimentarea pedepselor a fost pus in dezbatere. Proiectul de lege prevede pedepse suplimentare pentru cei care au fost condamnați definitiv și nu se prezinta la inchisoare in termen de șapte zile. Dezbaterea pe baza acestei legi vine la scurt timp dupa ce discuțiile privind proiectul Alinei Gorghiu au fost amanate cu aproximativ doua saptamani. Astfel, condamnații care fug din țara și nu se prezinta la inchisoare in termenul impus risca trei ani de inchisoare in plus la pedeapsa primita. Proiectul va fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

