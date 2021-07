Condamnaţi pentru profanarea cadavrului unei femei Doi tineri de 19 ani din localitatea Patuelele, Mehedinti, au fost condamnati la cate 11 luni de inchisoare cu executare pentru profanare de morminte si furt calificat. Cei doi inculpati au fost acuzati ca, in noiembrie 2020, a intrat in mormantul unei femei decedate in septembrie 2015, intr-un accident rutier. Au sustras o suma de bani, un inel si mana dreapta a cadavrului. Procurorii au retinut ca, in noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2020, cei doi inculpati au patruns in mormantul unei femei inmormantate in cimitirul din localitatea Patulele. „Dupa ce au deschis sicriul in care se afla cadavrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

