- Presedintele Klaus Iohannis a luat in prima zi de luni din acest an o decizie majora privind pensiile, promulgand legea penasiilor ocupationale. Astfel, romanii vor putea sa primeasca o nou pensie, in afara celei de la stat. Legea privind pensiile ocupaționale a fost promulgata astazi de catre Klaus…

- "Nu pot sa spun cat de constituționala ar fi, nu știu ce vor sa faca. Nu asta e marea problema. Cel puțin pentru judecatori nu e o pensie speciala, ci pensie de serviciu. Daca se aplica un impozit covarșitor nu are sens sa le mai dea o pensie de serviciu. Sigur ca magistrații vor fi nemulțumiți.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca reforma PNL ”ingroapa Romania”, sustinand ca guvernul liberal se imprumuta dublu fata de PSD, arunca in aer cursul de schimb si impinge Romania premeditat in deficit bugetar excesiv. ”Shhht…liniste! PNL face reforma! Scurta recapitulare:…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, afirma ca, prin votul pe care l-au dat duminica pentru Klaus Iohannis, romanii au ales "Romania normala" si un presedinte care sa "le reprezinta cel mai bine interesele, atat in plan intern, cat si international". "Romanii au ales…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marti, in prima sa zi de mandat, ca ia in calcul majorarea contributiilor la pensiile private obligatorii, astfel incat cei care economisesc (platesc contributii la Pilonul II) sa aiba un trai decent la batranete, asa cum orice om civilizat trebuie sa…

- Locurile de munca din domeniile financiar-contabilitate, inginerie si medical & pharma au ocupat, in octombrie, primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate de catre candidatii romani pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cu peste 80.000 de accesari. Astfel,…

- JURNAL ARADEAN. Domnule europarlamentar Gheorghe Falca, au trecut aproximativ 5 luni de cand v-ați preluat mandatul de parlamentar european. Cum vedeți, acum, rolul Parlamentului European și importanța mandatului pe care il aveți? GHEORGHE FALCA. Rolul Parlamentului European e esențial…