Condamnată la moarte prin lovire cu pietre Sudanul pare, conform activiștilor pentru drepturile femeilor de la „Centrul African de Justitie si Pace” sa se intoarca la vechile practici, cele in care femeile nu au niciun drept și nimeni nu le face, indiferent de circumstanțe, nicio dreptate. O femeie in varsta de 20 de ani, desigur, din Sudan, Maryam Alsyed Tiyrab, a fost condamnata la moarte pentru adulter. La moarte prin lovituri cu pietre! Practic, barbații aduna cantitați mari de pietre și o lovesc cu ele pana moare! Acum o luna, femeia a intrat in custodia poliției. Și, acum doua zile, deși n-a avut parte, cum e firesc și legal, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Sudan a fost condamnata la moarte prin lapidare (omorare cu pietre), prima sentința de acest fel in aproape un deceniu. Activiștii civici susțin ca pedeapsa echivaleaza cu tortura, in contextul temerilor ca drepturile femeilor vor inregistra un regres in mandatul actualului regim. Un tribunal…

- Daca in buna parte din lume se vorbește acum destul de puțin despre cazurile de Covid, in Coreea de Nord, unde este, potrivit agenției de știri de stat KCNA, boom de astfel de cazuri, subiectul e la ordinea zilei. Nu se dezbate atat pentru a transmite reguli sau interdicții, cat pentru a gasi vinovați…

- Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct in cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, condamnata la cinci ani de inchisoare in dosarul ”Trofeul Calitatii” alaturi de fostul premier Adrian Nastase, a fost gasita in Suedia la 10 ani de la pronuntarea sentintei. In prezent este retinuta.…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, in cauza C-328/20 Comisia Europeana impotriva Austriei, deschisa in legatura cu indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti, ca aceasta tara a incalcat obligatii stabilite prin regulamente. „Hotararea CJUE este in concordanta cu pozitia constant…

- Veste excelenta pentru angajații Ministerului de Interne dornici sa ucida cetațeni: de acum pot executa orice suspect sau individ care ii deranjeaza, in plina strada, cu arme deținute ilegal, fara a raspunde pentru faptele lor. Totul, grație judecatorilor, care au creat un precedent judiciar incredibil,…

- Elena Udrea va fi extradata! Judecatorii Curții de Apel din Sofia au luat, vineri, hotararea extradarii fostului ministru al Dezvoltarii. Aflata in Bulgaria, fostul ministru al turismului va reveni in Romania pentru a-și ispași pedeapsta primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia este definitiva. ...

- Unsprezece firme din judetul Arges au fost amendate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca pentru ca nu au respectat termenul legal de 10 zile in care erau obligati sa comunice ca au angajate in risc maternal sau pentru ca nu si-au informat angajatele asupra drepturilor pe care le au in momentul…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott. Opinia avocatului general…