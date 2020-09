O femeie in varsta de 54 de ani, din Cehu Silvaniei, județul Salaj, a fost condamnata, prin acord de recunoaștere a vinovației, la 1 an și 6 luni inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala, pe motiv ca nu a declarat la Fisc veniturile realizate din videochat. Pe langa pedeapsa, femeia a fost de acord sa presteze 60 de zile de munca, pro bono, in folosul comunitații la o biserica. Femeia a fost acuzata ca, in perioada 2013-2018, a realizat venituri din activitați de videochat in cuantum total de peste 58.000 lei (echivalentul a aproape 13.000 euro), pe care nu le-a declarat organelor fiscale…