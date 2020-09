Condamnată la închisoare pentru incendierea unei biserici O femeie care era suparata pe soțul ei a incediat o biserica. Aceasta voia sa se razbune pe soț cu care avea mai multe discuții. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost condamnata la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru ca a incendiat tabloul istoric, catapeteasma bisericii din comuna Balțatești. De asemenea, femeia trebuie sa plateasca 300.000 de lei daune materiale catre preotul bisericii, drept despagubiri civile. Condamnarea vine dupa ce femeia a dorit sa se razbune pe soțul ei, care o acuza de infidelitate. A incercat sa il faca vinovat pe barbat, dar și-a uitat buletinul la locul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

