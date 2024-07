Condamnata la inchisoare, escortata de politisti in penitenciar, pentru ispasirea pedepsei.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 iulie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat și reținut un barbat de 36 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei, emis la data de 11 iulie 2024 de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- Barbat de 35 de ani, din municipiul Botoșani, dus cu escorta la penitenciar Joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un barbat, de 35 de ani, din municipiul Botoșani, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acesta a fost condamnat…

- Un oradean de 41 de ani, dat in urmarire naționala și internaționala dupa ce a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de inchisoare pentru șantaj și alte infracțiuni, a fost prins de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri in Oradea.

- La data de 3 iulie a.c, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, fațǎ de un bǎrbat, de 49 de ani, din comuna Florești. Barbatul are de executat o pedeapsa de 2 ani…

- Intr-o operațiune desfașurata in data de 26 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat arestarea unui barbat in varsta de 35 de ani, domiciliat in municipiul Zalau. Mandatul de arestare preventiva a fost emis de Judecatoria Zalau, inlocuind masura precedenta de arest…

- In urma activitaților specifice desfașurate ieri, 28 mai a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publica din Baia Mare, in colaborare cu Biroul Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au depistat pe strada Vasile Alecsandri, un barbat in varsta de 51 de ani. Pe numele acestuia Judecatoria…

- Asta-noapte, la ora 00.15, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat o persoana urmarita național din data de 09 mai a.c. Este vorba despre un tanar de 30 de ani, pe numele caruia Judecatoria Baia Mare a emis la data de 08 mai a.c. mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul…

- Barbat din municipiul Botoșani, dus cu escorta la penitenciar Mandat executat La data de 15 mai 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 39 de ani, din municipiul Botoșani, pe numele caruia era emis de catre Judecatoria…