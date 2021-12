Condamnat să-i ceară scuze pe Facebook fostei soții și să-i plătească daune morale Un barbat din Iași a fost condamnat sa-i ceara scuze pe Facebook fostei sale soții și sa-i plateasca daune morale de 1.000 de euro dupa ce a denigrat-o pe rețelele sociale. Un barbat a fost condamnat de Tribunalul Iași sa-i ceara scuze public fostei sale soții pe contul sau de Facebook și sa-i plateasca acesteia daune morale de 1.000 de euro, dupa ce a trimis mesaje cu fotografii și videoclipuri indecente de pe conturile sale de socializare, in incercarea de a o denigra, scrie Ziarul de Iași . Cei doi se aflau in proces de divorț in anul 2018, cand femeia a fost anunțata de operatorul de telefonie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Iași, care judeca procesul unui barbat acuzat ca și-a denigrat pe Facebook fosta soție, a decis ca ieșeanul sa ii ceara scuze femeii, tot pe Facebook, și sa ii plateasca daune morale de 1.000 de euro, scrie Ziarul de Iași . In urma cu trei ani, Angelica si Constantin C. se aflau in divort.…

- Un barbat din Iași a fost condamnat sa-i ceara scuze pe Facebook fostei sale soții și sa-i plateasca daune morale de 1.000 de euro dupa ce a denigrat-o pe rețelele sociale. Un barbat a fost condamnat de Tribunalul Iași sa-i ceara scuze public fostei sale soții pe contul sau de Facebook și sa-i plateasca…

- Un barbat din Iasi a fost condamnat sa i ceara scuze pe Facebook fostei sale sotii si sa i plateasca daune morale de 1.000 de euro dupa ce a denigrat o pe retelele sociale.Iata cum s au produs evenimentele In urma cu trei ani, Angelica si Constantin C. se aflau in divort. In noiembrie 2018, femeia a…

- Un iesean a fost condamnat pentru incercarea de a-si compromite fosta sotie. El va trebui sa-si prezinte scuze publice, dar si sa-i plateasca femeii 1.000 de euro ca despagubiri morale. In urma cu trei ani, Angelica si Constantin C. se aflau in divort. In noiembrie 2018, femeia a fost instiintata de…

- Un barbat care a fost inchis la Aiud pentru viol cere daune morale de 80.000 de lei pentru tratamente inumane Un barbat condamnat pentru viol și care a stat inchis la Penitenciarul Aiud a dat in judecata inchisoarea și a cerut daune morale. Mai exact a cerut in instanța 80.000 de lei, pentru rele tratamente…

- Un barbat din Iași este obligat de instanța sa ii ceara scuze publice soției pe Facebook și pe WhatsApp. Decizia a fost adoptata de Tribunalul Iași, pentru ca barbatul a incalcat dreptul femeii la onoare.Acesta a trimis mesaje și imagini denigratoare in numele sau pe rețelele de socializare.Pentru ca…

- Organizația Femeilor Social Democrate Brașov solicita Primarului Coliban sa iși ceara scuze public pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa tuturor doamnelor. Alexandra Crivineanu, președinte OFSD Brașov: Ca barbat, in primul rand, dar și ca reprezentant al unei comunitați (din care fac parte…