Un tanar a scapat de inchisoare, desi a fost trimis in judecata pentru pornografie infantila. Barbatul si doua fete, minore, participau la show-uri erotice, filmarile fiind ulterior postate pe internet. Gheorghe Cracana a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei, ceea ce i-a atras o condamnare cu suspendare. Doua surori, A.A.C. si B.C. au mers impreuna la petrecerea de Revelion 2014, ocazie cu care l-au cunoscut pe Cracana. Intre A.A.C. si tanar a inceput o relatie de prietenie care a continuat pana in 2016. In toamna lui 2015, A.A.C. a aflat ca intr-o vila din Bucium functioneaza…