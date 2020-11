Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa repinga apelul formulat de un fost agent de poliție din cadrul IPJ Dolj. Inculpatul, care a fost acuzat ca a cerut șpaga pentru a ”aranja” un dosar penal, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare. La sfarșitul saptamanii trecute, barbatul…

- Un fost primar din județul Neamt poate spune ca anul 2020 a fost pentru el unul de cosmar. Dupa 12 ani in fruntea comunei, a pierdut alegerile din septembrie 2020, a fost condamnat pentru coruptie, dupa ce in primul proces fusese achitat, și are de achitat o despagubire uriașa catre stat, scrie adevarul…

- Instanta l a condamnat pe inculpat in baza situatiei de fapt si a textelor incriminatoare, la pedeapsa cu amenda, apreciind ca aceasta pedeapsa este utila atat pentru prevenirea savarsirii de noi infractiuni, cat si pentru reeducarea inculpatului.Un tanar de 25 de ani din judetul Tulcea a fost condamnat…

- Deputatul PSD, Mihai Valentin Popa, a fost achitat definitiv de catre instanța suprema, la trei ani dupa ce a fost trimis in judecata de DNA sub acuzația ca a amenințat un primar din județul Brașov, in incercarea de a-l convinge sa nu schimbe o protejata a sa aflata in conducerea unui spital din subordinea…

- Instanta a respins cererea fostului deputat Cristian Rizea de suspendare a executarii decretului presedintelui Igor Dodon de retragere a cetateniei Republicii Moldova. Decizia poate fi contestata la instanta superioara.Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru fapte de…

- Șoferul roman de TIR care a ațipit și a intrat cu 89 km/h in mai multe mașini, in Olanda a fost condamnat. Un om a murit, iar alți cinci au fost raniți, scrie Brabants Dagblad, cotidian care apare in nordul Olandei.Un șofer roman de camion a provocat un grav accident de circulație in februarie 2019,…

- Salubritatea este buna de plata. Judecatoria Craiova, mentine amenda data operatorului local de catre DSP Dolj pentru folosirea biocidului Aldezin in blocurile din Craiova. Instanta a respins ieri cererea Salubritatii prin care operatorul solicita anularea amenzii data de DSP Dolj -Inspectia Sanitara…

- Dezvaluiri tulburatoare in celebrul caz Caracal! Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a anunțat ce fel de declarații șocante a facut Gheorghe Dinca, in infațișarea in instanța care a avut loc miercuri, pe 23 septembrie.