Condamnat pentru infracțiuni silvice, reținut la intrarea în țară Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un bistrițean condamnat pentru savarșirea de infracțiuni la regimul silvic. Duminica, 26 martie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman, in varsta de 30 de ani, domiciliat in județul Bistrița Nasaud. Cu ocazia formalitatilor pentru intrarea in țara, la controlul efectuat de catre colegii noștri, s-a constatat ca pe numele acestuia a fost emis, in 24 martie a.c., un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Judecatoria Bistrița… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

