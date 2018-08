Un bacauan a fost trimis in judecata, anul trecut, pentru infracțiunea de ucidere a animalelor, cu intenție. El este acuzat ca, in octombrie 2017, a ucis patru pui de caine. In cursul lunii octombrie 2017, un grup de copii din Podu Turcului, Bacau, a ingrijit o cațelușa, impreuna cu cei 4 pui. Copiii le-au improvizat [...]