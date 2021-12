Stiri pe aceeasi tema

- Primele teste de saliva comandate de statul roman au ajuns in țara, a anunțat ministrul educației Sorin Cimpeanu. Lotul a fost livrat joi, cu o intarziere de o zi, iar testele sunt distribuite de urgența in teritoriu. Anunțul a fost facut la finalul ședinței din Parlament in cadrul careia Guvernul Ciuca…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins, joi, plangerea facuta de Liviu Dragnea, prin care susținea ca i s-a incalcat dreptul la un proces echitabil in dosarul “Referendumul”. Decizia CEDO este definitiva. Plangerea a fost facuta dupa ce motivarea deciziei din 2016, care a fost publicata in…

- Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiționata din penitenciar a lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF in Guvernul Boc. Decizia este definitiva. Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au respins, in 27 august, cererea de eliberare condiționata a lui Sorin Blejnar, insa magistrații de la Tribunalul…

- Doi ucrainieni și un roman care au vrut sa scape de carantina, au prezentat la punctele de trecere ale frontierei de stat din judetele Tulcea si Constanta, certificate de vaccinare si testare false. Cei trei sunt acuzati de fals și uz de fals si au dosare penale. In punctele de trecere ale frontierei…

- Dacian Cioloș explica, intr-o postare pe Facebook, de ce nu considera faptul ca a ciștigat primul tur al alegeriulor in USR PLUS ca pe o victorie, ci ca pe un fapt normal in politica. “Este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest pentru care meritați felicitari și mulțumiri. Am putea…

- Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, care a aruncat in aer coaliția de guvernare, succesor al Planurilor Nationale de Dezvoltare Locala, a primit, luni, aviz favorabil din partea Comisiei pentru energie, in ciuda opoziției USR. Proiectul prevede investiții publice de la bugetul de stat…

- Emma Raducanu, al carei tata este roman, a invins-o in finala, sambata noaptea, pe Leylah Fernandez cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, caștigand US Open 2021. Britanica a ajuns astfel la 10 victorii la rand cu 2-0 la seturi la US Open. Britanica Emma Raducanu, 18 ani si locul 150 WTA, si canadianca…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, miercuri, la 11 ani și 9 luni de inchisoare, de magistrații Curții de Apel București in dosarul autostrazii Nadlac – Arad. Decizia este definitiva. In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru…