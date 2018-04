Condamnat la inchisoare pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 26 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Dej, impotriva unui barbat, de 40 ani, din Poienile Zagrei. Acesta a fost condamnat la 2 ani, 3 luni și 10 zile inchisoare pentru comiterea…

- Un barbat de 46 de ani, dat in urmarire nationala si internationala de cinci ani, pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, in 22 aprilie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ…

- Ieri, 3 aprilie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, cu sprijinul politistilor de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat si retinut pe un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Cluj-Napoca, 31 ian /Agerpres/ - Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla.…

- Un tanar din Calarasi, in varsta de 25 de ani, a ajuns la inchisoare, dupa ce politistii l-au prins conducand fara permis pe drumurile publice. Suspectul s-a ales cu dosar penal si a fost trimis in judecata, iar magistratii l-au condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare.

- "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, care circula pe strada Bicaz din municipiul Focsani. Conducatorul auto a refuzat sa opreasca, a accelerat si a intrat in coliziune cu gardul unei societati comerciale, rezultand doar…