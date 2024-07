Stiri pe aceeasi tema

- Predicatorul islamist Anjem Choudary a fost condamnat la inchisoare pe viața cu o pedeapsa minima de 28 de ani, dupa ce a fost gasit vinovat de conducerea unei organizații teroriste interzise.

- Barbat din Alba condamnat la inchisoare pe viața, ELIBERAT CONDIȚIONAT din Penitenciarul Aiud. A ucis și talharit un minor Un barbat din județul Alba, Robert T., a fost eliberat condiționat din Penitenciarul de Maxima Siguranța Aiud. Acesta era in executarea unei pedepse pe viața, pentru o fapa grava…

- Un deținut de 47 de ani a fost gasit mort in baia unei celule la Penitenciarul de Maxima Siguranța Gherla, anul trecut, in data de 11 septembrie 2023. Efectuarea necropsiei a dezvaluit ca barbatul a avut parte de o moarte violenta. La aproape 1 an distanța, un material realizat de catre pressone, dezvaluie…

- Soluție finala in cazul salajeanului care și-a omorat soția ștranguland-o cu un colier din plastic, crima oribila ce a avut loc in toamna anului trecut. Barbatul a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viața. „In sedinta publica din 20 decembrie 2023, instanta a dispus schimbarea incadrarii juridice…

- Harry Brauner, folclorist și etnomuzicolog roman, a fost unul din cei care au descoperit-o pe cantareața de muzica populara Maria Tanase, la mijlocul anilor 1930. Puțini știu, insa ca Harry Brauner a fost condamnat la ani grei de inchisoare pentru crime de inalta tradare, scrie click.ro. Harry Brauner…

- Judecatorii au pronunțat o sentința record in cazul unui ieșean acuzat de trafic de persoane. In urma cu un deceniu, acesta a caștigat bani buni obligand mai multe tinere sa se prostitueze pentru el in Marea Britanie. Raspunderea penala pentru o parte a faptelor s-a prescris, dar tot va petrece aproape…

- Longevitatea este un subiect popular. Este o idee atat de fascinanta și atat de inspirata, in parte pentru ca exista o conștientizare din ce in ce mai mare in cultura noastra ca prelungirea duratei de viața poate fi obținuta prin unele dintre cele mai simple și mai placute lucruri pe care le facem,…

- Medicul roman Dan Stamatiu, care și-a ucis amanta in Ungaria și l-a impușcat pe soțul acesteia, va fi adus in țara. Acesta este condamnat la inchisoare pe viața pentru crima pasionala comisa in urma cu opt ani, chiar in fața copiilor cuplului.