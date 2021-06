Condamnat la inchisoare la 24 de ani

Condamnat la inchisoare pentru infractiuni de furt calificat, depistat si incarcerat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Marti, 15 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Salaj au depistat un tanar, in varsta de 24 de ani, din municipiul Zalau. Judecatoria Carei, judetul Satu Mare, a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 5 ani si 4 luni de inchisoare in regim de detentie, pentru savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat. Cel in cauza a…