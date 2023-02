Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, vineri, de magistratii Tribunalului Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare, dupa ce au fost contopite pedepsele primite pentru provocarea accidentului rutier in care a murit un om, in septembrie 2019. Aceasta sentinta include si pedeapsa pentru […] The post Condamnat la aproape 16 ani de inchisoare, Mario Iorgulescu ar putea sa nu stea nici macar o secunda dupa gratii. Motivul? first appeared on Ziarul National .