Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean strain a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce in februarie curent a incercat sa scoata din Moldova spre Romania peste 250.000 țigari. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Hincești. {{677250}}Instanța a respins, din nou, solicitarea Procuraturii pentru Combaterea…

- Curtea de Apel Chișinau l-a condamnat definitiv pe Ilan Șor la 15 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata astazi.In sfarșit un caz in care justiția a triumfat și in țara noastra!„In sfarșit un caz in care justiția a triumfat și in țara noastra! Șor - condamnat definitiv de Curtea de Apel la…

- Urmare a unui dosar trimis in judecata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), administratorul unei intreprinderi in proces de lichidare urmeaza sa achite aproape 9.000.000 lei in folosul statului pentru evaziune fiscala comisa in 2012-2014.

- Urmare a unui dosar trimis in judecata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), administratorul unei intreprinderi in proces de lichidare urmeaza sa achite aproape 9.000.000 lei in folosul statului pentru evaziune fiscala comisa in 2012-2014. Intreprinderea…

- Urmare a unei hotarari judecatorești, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) sunt in imposibilitatea investigarii fostului ministru de Interne, Alexandru Jizdan, cercetat penal pentru imbogațire ilicita și fals in declararea averii,…