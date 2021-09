Condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a transmis coronavirusul mai multor persoane Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza COVID. Van Tri, barbatul in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat de „raspandirea de boli infecțioase periculoase la alte persoane” dupa ce a mers, in iulie, in provincia sa natala, calatorind din orașul Ho Și Min in perioada de varf a pandemiei de coronavirus. Tanarul a fost acuzat ca nu a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a incalcat regulile de carantina din tara lui si a transmis maladia COVID-19 mai multor persoane, informeaza AFP. Van Tri, in virsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat pentru "raspindirea unor boli infectioase periculoase la…

- O femeie de 111 ani din Georgia s-a vindecat de Covid-19 și a fost externata din spital luni. Ea a stat 12 zile in spital, anunța autoritațile sanitare locale. „Pacienta, nascuta in 1910, se simte bine. A respectat toate recomandarile medicale si are o mare dorinta de recuperare”, a declarat un purtator…

- Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare dupa ce a incalcat restricțiile COVID. Tanarul din Vitenam a fost acuzat ca a raspandit coronavirusul la mai multe persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre…

- Un barbat de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-Covid și pentru transmiterea virusului la mai multe persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a murit din cauza…

- Van Tri, un tanar de 28 de ani, a fost acuzat dupa ce, in iulie, s-a deplasat din orasul Ho Si Min in provincia lui natala, Ca Mau. Acolo, acesta nu a respectat carantina obligatorie de 21 de zile, iar pe 7 iulie a fost testat pozitiv. Acum, un tribunal regional l-a gasit vinovat pentru ”raspandirea…

- Van Tri, un tanar in varsta de 28 de ani din Vietnam, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru ca nu a respectat masurile de carantina impuse de autoritați și a transmis coronavirusul mai multor persoane și a provocat moartea unei persoane infectate, informeaza AFP, citata de Agerpres și G4media…

- Un barbat din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru ca a încalcat regulile de carantina din tara lui si a transmis maladia COVID-19 mai multor persoane, informeaza AFP și Agerpres. Van Tri, în vârsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat pentru "raspândirea…

- Condamnarea a fost pronunțata de un tribunal din Singapore dupa ce Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a incalcat de mai multe ori regulile stabilite in contextul pandemiei, refuzand sa poarte masca de protecție in spațiul public, potrivit CNN . Barbatul a fost gasit vinovat pentru patru acuzații:…