- CONDAMNAT…Magistratii Tribunalului Vaslui au decis sa-l trimita dupa gratii, pentru 3 ani si 10 luni pe Silviu Panainte, tanarul care i-a crapat capul cu un ciocan verisorului sau. De asemenea, in latura civila, Panainte a fost obligat sa plateasca 5.277 lei, daune materiale institutiilor medicale care…

- Peste 100 de parinți protesteaza astazi in fața școlii din localitatea Șanț, județul Bistrita-Nasaud, fața de intoarcerea unui profesor de sport, transmite Mediafax. Barbatul a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit doi copii.

- Un autoturism a fost lovit de un tren, astazi, pe o cale ferata aflata la limita dintre judetele Vaslui si Galati, o persoana fiind grav ranita in urma accidentului, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius…

- Conor McGregor a lovit in figura un barbat, care a refuzat bautura pe care i-a oferit-o. In fata instantei, luptatorul UFC a pledat vinovat. "Ceea cea am facut a fost foarte gresti si as vrea sa cer din nou iertare partii vatamate, azi, in fata instantei. Va asigur ca nu se va mai intampla…

- NEATENTIE…Scene dramatice surprinse, miercuri seara, in municipiul Vaslui, unde un copil care mergea cu bicicleta pe o trecere de pietoni, a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Ștefan cel Mare, in intersecția de la Independența. Martori oculari au povestit ca șoferița…

- Un barbat din Scoarta a ajuns la spitalul de urgenta din Targu Jiu dupa ce a fost lovit in cap cu un ciocan chiar de varul sau. Acesta povesteste ca nu este singurul membru al familiei care are probleme cu ruda batause. Cu o seara inainte, varul vict...

- O femeie in varsta de 42 de ani din satul Portari, comuna Zapodeni, județul Vaslui, a murit marți seara. Concubinul ei s-a intors atunci acasa din sat și a gasit-o fara suflare, a notat estnews.ro. Barbatul a sunat la 112. Medicii au gasit-o pe femeie cu o rana adanca la cap și cu perna plina de sange.…