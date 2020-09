Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, fostul ministru Daniel Chitoiu a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa in dosarul accidentului din 26 decembrie 2019 soldat cu moartea a doua persoane. Magistratul Marius Stefan, prim-procuror al Parchetului Tribunalului Arges, ne-a explicat detaliile rechizitoriului in caz.…

- CERERE…Condamnat la peste 17 ani de detentie dupa ce a fost acuzat de omor calificat, Vasile Rusan cere acum revizuirea pedepsei. Magistratii au luat act de cererea formulata, dar au respins cererea. Vasile Rusan a fost arestat dupa ce a fost acuzat, initial, de procurori de tentativa de omor. Acesta…

- AMANARI…Trimisi in judecata intr-un dosar stufos de dare de mita si constituirea unui grup infractional, inculpatii din dosarul mitei de la DSP incearca sa scape de acuzatii grave. Dupa cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea privind competenta DIICOT in solutionarea…

- Ionel Danciulescu, 43 de ani, s-a desparțit vara aceasta de Dinamo și se relaxeaza alaturi de familie și prieteni pana la gasirea unui nou angajament. „Danciu-gol” a ieșit la terasa cu soția sa, Mihaela, și cu fostul coleg de la Dinamo Marius Alexe, ultima data la FC Argeș. Cei trei s-au pozat, iar…

- RESPINS… Trimis dupa gratii pentru aproape 5 ani dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa-si violeze propria nepoata, Costel Badarau nu mai vrea la inchisoare si a cerut magistratilor revizuirea pedepsei. Instanta a luat act de cererea barbatului, dar au respins-o, ca nefondata si l-au obligat la plata…

- Politistii Serviciului Investigatii Crimnale – Biroul Urmariri au depistat, la data de 12 august 2020, un barbat de 36 de ani, din municipiul Galati, condamnat de autoritatile italiene pentru comiterea, pe teritoriul Italiei, a infractiunilor de furt si ultraj. Fata de acesta, Curtea de Apel Galati…

- LA PUSCARIE…Instanta Judecatoriei Barlad va decide ce pedeapsa merita patronul incestuos de la Barlad, care si-a abuzat timp de doi ani fiica in varsta de 15 ani. Pe 10 august, dosarul acestuia a intrat pe rolul Judecatoriei Barlad, urmand a se stabili primul termen de judecata. Ieri, instanta barladeana…

- SENTINTA… Curtea de Apel Iasi a dat sentinta in dosarul in care Constantin Gabriel Dita a fost trimis in judecata dupa ce si-a macelarit concubina si pe tatal acesteia. Instanta de judecata a decis ca barbatul sa fie condamnat la 27 de ani de inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara de interzicere…