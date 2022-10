Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a dispus rejudecarea unui cetatean sarb, condamnat la doi ani de inchisoare pentru dare de mita. Instanta a constatat ca inculpatul nu a fost legal citat de judecatorii de la Tribunalul Mehedinti. Anchetatorii au sustinut ca barbatul a incercat sa mituiasca cu 10 euro un politist…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui tanar condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de druguri. Bunicul inculpatului, care a vandut 10 grame de canabis unui investigator sub acoperire, a fost condamnat la doi ani de inchisoare…

- Un barbat din Livezile și-a riscat libertatea pentru mai puțin de jumatate de metru cub de lemn! Ghinionul lui a fost un consatean care i-a ieșit in cale in timp ce se intorcea spre casa cu lemnele furate dintr-o padure din Doroloea, cu care s-a luat la harța, iar mai apoi l-a lovit cu un topor, dupa…

- Judecatorii Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 ani de inchisoare in „dosarul Caracal” in care este acuzat de trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Decizia instanței nu este definitiva. Rechizitoriul DIICOT…

- Curtea de Apel Craiova a admis contestația formulata de procurori și a dispus inceperea judecarii celor zece politisti din cadrul IPJ Dolj la data faptelor, deferiti justitiei pentru abuz in serviciu si luare de mita. Anchetatorii au sustinut ca inculpatii nu ar fi sanctionat mai multi soferi pentru…

- Compania Marcon Star a obtinut o victorie la Curtea de Apel Constanta, dupa ce Sectia de Contencios administrativ si fiscal a instantei a decis sa admita plangerea formulata de afaceristi impotriva deciziei CNSC si sa retina cauza spre rejudecare.Hotararea Curtii de Apel Constanta a fost luata in dosarul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus transferarea intr-un penitenciar din Romania a unui barbat de 43 de ani, condamnat in Italia la 30 de ani de inchisoare. Barbatul a fost acuzat de uciderea unui roman, in august 2015, in Reggio Calabria, Italia. Anchetatorii au stabilit ca motivul crimei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova respins apelul formulat de un cetatean bulgar acuzat de comiterea de fraude informatice. Barbatul a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunile comise. In acelasi dosar a fost condamnat la un an si sapte luni de inchisoare…