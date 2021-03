Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost gasita vinovata pentru șapte fapte și a fost condamnata marți la 8 ani de inchisoare (6 ani de executat, plus un spor de 2 ani). Decizia a fost pronunțata de Curtea de Apel București in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009. Fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana…

