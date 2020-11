Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean a fost condamnata, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, la sase ani si trei luni de inchisoare pentru retrocedarea ilegala a unui teren in municipiul Constanta, iar Horia Simu a primit in acelasi dosar…

- Crinuta Dumitrean, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost condamnata vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzata de DNA ca a primit o mita de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu,…

- Judecatorii au mai dispus confiscarea sumei de 400.000 euro primita de Crinuta Dumitean cu titlu de mita de la Horia Simu. Omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la 6 ani si 4 luni inchisoare cu executare. In acelasi dosar, fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor (fugit in Ungaria) a fost condamnat…

- Alin Horatiu Dima al carui nume apare si in Dosarul Retrocedarilor din Constanta a luat 9 ani si 8 luni inchisoare. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti s au pronuntat azi in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta. Crinuta Nicoleta Dumitrean…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.…

- Fostul subprefect al Clujului, avocatul Mihnea Iuoraș, a obținut o noua victorie in instanța. Magistrații Curții de Apel Cluj l-au achitat intr-un dosar in care a fost acuzat de DNA de abuz in serviciu. Mihnea Iuoraș a fost acuzat ca ar fi validat o presupusa supraevaluare, insa judecatorii spun ca…

- Tribunalul Bucuresti ar fi trebuit sa anunte luni, 14 septembrie, sentinta in dosarul in care sotul sefei DIICOT este judecat pentru trafic de influența, instigare la acces ilegal la un sistem informatic și dare de mita. Judecatorii au decis sa amane din nou pronuntarea, pentru data de 24 septembrie.Dosarul…