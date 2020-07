Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 1 au condamnat vineri, in instanța de fond, 12 persoane pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice intr-unul dintre dosarele deschise dupa violențele de la protestul din 10 august 2018. Mai exact, cațiva inculpați au fost acuzați de procurori ca…

- Judecatoria Sectorului 1 a condamnat vineri, in prima instanta, 12 persoane pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice intr-unul dintre dosarele deschise dupa violentele de la protestul din 10 august 2018.

- Judecatoria Sectorului 1 a condamnat vineri, in prima instanța, 12 persoane pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice intr-unul dintre dosarele deschise dupa violențele de la protestul din 10 august 2018. Cea mai mare pedeapsa a fost de 3 ani de inchisoare cu executare, primita de o persoana…

- Aproape 700 de persoane au fost liberate conditionat in primele sase luni ale anului, mai mult de o treime fiind condamnate pentru omor, iar peste 100 pentru viol, releva date ale Administratiei Nationale a Penitenciare. Trei dintre persoanele puse in libertate aveau condamnari pe viata. De…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat luni sentința definitiva in dosarul retrocedarii ilegale de padure de la Gura Teghii, in care doi fosti prefecti au fost trimisi in fata judecatorilor, impreuna cu mai multi functionari publici si oameni de afaceri. Inculpații care au fost condamnați la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat luni sentinta definitiva in dosarul retrocedarii ilegale de padure de la Gura Teghii, in care doi fosti prefecti au fost trimisi in fata judecatorilor, impreuna cu mai multi functionari publici si oameni de afaceri. Paul Beganu si Maria Buleandra au 24…

- ​Doi patroni ai unui restaurant din Thailanda au fost condamnați la 723 de închisoare dupa ce au înșelat clienții cu o promoție la fructe de mare, relateaza CNN.Apichart Bowornbancharak și Prapassorn Bawornban au vândut vouchere care le-ar fi permis clienților sa le foloseasca…

- Doua acorduri de recunoastere a vinovatiei au fost incheiate intre un procuror de la DIICOT Alba Iulia si doi barbati din Ocna Mures, care au recunoscut savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata, au fost admise de Tribunalul Alba. Instanta a acceptat pedeapsa propusa,…