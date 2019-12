Tribunalul Bucuresti a pronuntat luni sentinta in dosarul Colectiv, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone fiind condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru club.



Totodata, Tribunalul a decis condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 11 ani si 8 luni inchisoare, pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor…