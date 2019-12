Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie 2015, Curtea de Apel Constanta ii condamnase pe politistii Bogdan Mircea Teodorescu, Stefan Vlad Zaharia si Dragos Emil Petcu la cate patru ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tortura, abuz in serviciu si fals intelectual, insa Instanta suprema le-a scazut miercuri…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, nu mai vrea ca dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol, in decembrie 2014, sa fie judecat in continuare la Curtea de Apel Constanta. In acest sens, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a formulat…

- Azi, Curtea de Apel Constanta a decis, la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, anularea raportului de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI privind presupusa incompatibilitate a sefului CJC.Decizia a fost luata de completul de judecata C6 Fond, prezidat de Camelia…

- Radu Mazare incearca pe toate caile sa obțina eliberarea. Incarcerat la Penitenciarul Rahova de jumatate de an, fostul edil al Constanței are un nou termen la Curtea de Apel București, relateaza Realitatea Plus.Radu Mazare,fostul primar al Constantei cere la Curtea de Apel Bucuresti redeschiderea…

- Judecatorii de la Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta vor decide azi soarta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei Potrivit datelor oficiale aflate la dosarul cauzei, omul de afaceri Georgica Giurgiucanu,…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au anulat ieri cererea de suspendare a activitatii Curtii Constitutionale a Romaniei Decizia a fost luata de magistratii Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Judecatorii ICCJ au admis exceptiile invocate de DNA si de avocatul fostului ofiter DNA Dan Emil Manolachi si au decis ca procesul de contopire a pedepselor acestuia sa se rejudece, astfel anuland decizia prin care lui Manolachi i-a fost adaugat un an de spor la pedeapsa."Admite contestatiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei nu va sesiza Curtea Constitutionala in dosarul in care patru angajati ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta la momentul mediatizarii cauzei au fost condamnati, in prima instanta, pentru ca ar fi torturat un investigator sub…