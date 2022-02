Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii infectati cu tulpina Omicron pot dezvolta erupții cutanate. Noi semne ale acestei variante a coronavirusului au fost constatate de medicii britanici, dezvoltatori ai aplicației Zoe Covid Study. Omicron provoaca simptome mai ușoare in comparație cu tulpinile anterioare ale coronavirusului,…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn (New York), potrivit AFP. Intr-o…

- Situație critica la secția de Oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara. Cei internați aici trebuie sa faca fața nu doar bolii cumplite, ci și frigului din saloane. Societatea care asigura caldura și apa calda in oraș a scazut temperatura agentului termic, din cauza datoriilor. Medicii cauta acum…

- Pregatiri pentru valul 5 al pandemiei de COVID-19, in Alba: Pacienții pozitivi vor putea fi evaluați in cele ȘAPTE centre din județ Pregatiri pentru valul 5 al pandemiei de COVID-19, in Alba: Pacienții pozitivi vor putea fi evaluați in cele ȘAPTE centre din județ In contextul creșterii numarului de…

- Miercuri, 15 decembrie, s-a desfasurat prima intalnire oficiala dintre grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda de la Camera Deputatilor si Excelenta Sa, Marjut Akola, Ambasadoarea Finlandei in Romania. Discutiile s-au concentrat pe solutiile si experienta Finlandei in gestionarea provocarilor…

- "Dezvoltam, impreuna cu medicii de familie, un proiect care sa permita testarea extinsa la nivelul medicilor de familie a tuturor persoanelor care sunt simptomatice sau care au fost contacti ai unor persoane infectate. De asemenea, procedurile legate de tratamentul, de evaluarea, pe de o parte, si de…

- Doua studii cheie au identificat rolul pe care il joaca melatonina in reducerea riscului unui test pozitiv pentru COVID și in scaderea incidenței simptomelor severe. Aceasta noua descoperire se adauga la o lista de beneficii legate de melatonina, de cand a fost descoperita pentru prima data in 1958…

- In ciuda scaderii numarului de cazuri la nivel generalizat in Romania, Iasul se pastreaza in continuare in pozitiile fruntase la nivel national daca analizam numarul de noi infectari. La raportarea de ieri a Directiei de Sanatate Publica, pentru ultimele 24 de ore au fost identificate 225 de cazuri…