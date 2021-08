Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN) a comentat in legatura cu faptul ca premierul Florin Cițu a fost condamnat la inchisoare, in SUA, unde a condus baut mașina. „La „pușcherie” nu se da paine, asta a invațat Cițu prin America…” Intr-o postare pe pagina sa de facebook, deputatul PSD Daniel Suciu se intreaba…

- Fostul premier Mihai Tudose critica demiterea facuta de premierul Florin Citu si atrage atentia ca „razboaiele civile” din partidele aflate la guvernare si in cadrul carora au loc alegeri interne, „vor face tot mai multe victime”. El este de parere ca vestea cea mai proasta de astazi este faptul ca…

- Președintele Klaus Iohannis a preferat sa transmita un mesaj pe Twitter de ziua naționala a Statelor Unite ale Americii, un mesaj catre ”prietenii și partenerii strategici”. La postare, Klaus Iohannis a ales o fotografie in care apare alaturi de premierul Florin Cițu, la ceremonia care a avut loc…

- Statul a anuntat de asemenea o loterie in valoare de un milion de dolari, destinata persoanelor cu varsta cuprinsa intre 12 si 25 de ani, prin care ofera doua burse complete de patru ani la o universitate din stat, o tentatie intr-o tara in care invartamantul superior costa scump. In urma unei lansari…

- Este oficial: Vești COLOSALE pentru acești romani! Statul roman va veni in ajutorul lor cu noi sume de bani. Atenție! Pentru a beneficia de aceste sume de bani trebuie indeplinite anumite condiții. Acest beneficiu este extrem de bine-venit mai ales pentru parinții care au copii la școala sau la facultate.…

- Fermierii au protestat, miercuri, in Parcul Izvor, nemulțumiți de politicile adoptate de Guvernul condus de Florin Cițu in sectorul agricol. Adrian Chesnoiu, presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, și senatorul PSD, Paul Stanescu au discutat cu oamenii nemulțumiți. „La finalul…

- In statul american Oregon, alegatorii fideli lui Trump militeaza deschis pentru secesiune. 7 comitate din acest stat Oregon sprijina secesiunea de statul american Oregon ( care este condus de un executiv democrat) și unirea cu statul vecin Idaho, unde la putere sunt republicanii. Mișcarea pentru „Marele…

- Statul american Maryland a renuntat marti la controversatul sau imn oficial, ale carui versuri au fost criticate pentru faptul ca erau favorabile Sudului sclavagist din timpul Razboiului de Secesiune, informeaza AFP. Guvernatorul acestui stat, republicanul Larry Hogan, a ratificat legea…