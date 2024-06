Condamnarea lui Mario Iorgulescu la 13 ani și 8 luni, ANULATĂ! Se rejudecă Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a scapat de condamnarea la 13 ani și opt luni de inchisoare. Curtea de Apel București va rejudeca cazul sau, conform deciziei de joi a Inaltei Curți de Casație și Justiție. Iorgulescu fusese condamnat pentru omor și conducere sub influența alcoolului și cocainei in urma unui accident fatal din 2019. Baut și drogat, odrasla a provocat moartea unui șofer in trafic. Inalta Curte a admis recursul in casație depus de Mario Iorgulescu impotriva deciziei din 18 octombrie 2023 a Curții de Apel București. Aceasta a dispus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

