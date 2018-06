Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, vineri, sentința in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al CJ Teleorman.

