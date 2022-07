Condamnare pentru un sofer din Satu Mare. Despagubiri uriase

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat condamnat pe nedrept pentru uciderea lui Malcolm X, predicator și susținator al drepturilor civile pentru persoane de culoare, a intentat un proces prin care solicita autoritaților din New York despagubiri de 40 de milioane de dolari.

- Accident rutier la o intersecție din Capitala. Un șofer de 38 de ani a avut parte de o experiența neplacuta. In momentul in care urma sa vireze, acesta a pierdut controlul asupra volanului, nu s-a incadrat in curba și a tamponat un indicator rutier din preajma unei treceri de

- Un accident mortal a avut loc, aseara, la Seini, Maramureș, pe drumul national care leaga Satu Mare de Baia Mare. Un șofer aflat sub influența alcoolului a trecut cu TIR-ul peste un pieton și l-a strivit, dupa ce autotrenul s-a rastrurnat in sensul giratoriu și a ajuns pe trotuar, acolo unde se afla…

- VIDEO| Scandal VIOLENT in Capitala: Polițiștii au spart geamul unui șofer și l-au imobilizat, dupa ce a devenit agresiv VIDEO| Scandal VIOLENT in Capitala: Polițiștii au spart geamul unui șofer și l-au imobilizat, dupa ce a devenit agresiv Un scandal violent a avut loc miercuri, in Capitala, unde un…

- Barbatul in varsta de 39 de ani a fost retinut si dus la Sectia de Politie 23 din Capitala. In prezent, acesta este cercetat pentru ultraj.Barbatul a facut un adevarat scandal cu politistii pe strada. A refuzat sa se legitimeze si chiar s-a blocat in interiorul masinii pentru ca politistii sa nu il…

- Sambata, 30 aprilie, Jador a fost implicat intr-un accident rutier in Capitala. Celebrul cantareț de manele și-a anunțat prietenii virtuali de pe rețelele sociale ca și-a lovit bolidul de lux. Ce a pațit fostul Faimos de la Survivor Romania 2021. Solistul nu este la primul accident de acest fel. Jador…

- Vești proaste pentru locatarii din București! Se scumpesc divorțurile in Capitala, iar taxele și impozitele vor crește considerabil. Proiectul prin care se cere creșterea impozitelor și taxelor va fi prezentat, maine, in fața consilierilor general. Acestea vor crește cu cinci la suta, daca se va obține…