Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie petrecut duminica pe DN7, in Orastie, in eveniment fiind implicate doua autoturisme, au informat reprezentantii ISU Hunedoara. The post Grav accident intr-un oraș din vestul țarii: trei victime appeared first on Renasterea banateana .

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 511.290 doze, sosește luni in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii Foto: Petcu Marcela. Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii, dupa ce în Ungaria au fost restricții extinse pentru transportatorii de marfuri. Soferii de camioane așteapta în coloana pâna la șase, șapte ore la Vama…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria aduc la cunostinta faptul ca, incepand de joi,01.04.2021, ora 23.00 (ora Romaniei) pana vineri, 02.04.2021,ora 23.00 (ora Romaniei) și sambata, 03.04.2021, ora 23.00 (ora Romaniei) pana luni The post Restricții de circulație la frontierele din vestul țarii! Automarfarele…

- S-au format cozi la vamile din vestul țarii Foto: Petcu Marcela. Transportatorii de marfuri au așteptat zeci de minute la vamile din vestul țarii, marti noaptea, pentru ca sistemul informatic din Ungaria nu a funcționat. Situația a fost rezolvata miercuri dimineața, dar înca este…

- Un grav accident rutier a avut loc pe drumul care leaga Reșița de Oravița, mai precis, DN 581. Doua autoturisme s-au ciocnit și trei persoane au fost ranite, dintre care pentru salvarea uneia a fost nevoie de intervenția celor de la descarcerare. The post Accident pe un drum din vestul țarii: trei…

- Ripensia are nu mai putin de noua partide de verificare disputate in aceasta iarna si numaratoarea va continua. Ultima „victima” a ros-galbenilor e o alta grupare care incearca sa reinnoade traditia fotbalului de altadata din vestul tarii – e vorba de CAO din Oradea. Formatia bihoreana aflata acum in…

- O alunecare de teren de proporții a avut loc, astazi, pe un DN7 din județul Arad. Circulația in zona localitatații Toc este complet blocata, relateaza Realitatea PLUS. Drumarii intervin chiar la aceasta ora pentru a curața carosabilul de pamant și aluviuni venite de pe versanți. Se estimeaza reluarea…