Stiri pe aceeasi tema

- Imaginația infractorilor este mereu și oriunde, debordanta. Nici nu conteaza ca ei acționeaza in Romania, in China, in Italia ori pe luna. Tot ce e important este sa le iasa un caștig din orice și din nimic. Doi barbați din Milano și-au tras uniforme de carabinieri și s-au dus in Piața Municipala a…

- Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele,…

- Romanii sunt tot mai interesați de asigurarile de viata, care au inregistrat, in 2021, cea mai mare crestere din ultimii ani, primele brute subscrise atingand o valoare de 2,6 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (UNSAR). Chiar și așa, ponderea activitatii…

- O crima ingrozitoare a șocat comunitatea din orașul Lettere, provincia Napoli, Italia. Un tanar in varsta de 36 de ani a fost arestat pentru omor, fiind acuzat ca și-a ars de viu fratele cu trei mai mic, pentru a incasa cei 300.000 de euro din asigurarea de viața a acestuia. Anchetatorii susțin ca victima…

- Italia iese din starea de urgența de la sfarșitul lunii martie. Masca ramane obligatorie in spațiile inchise, inclusiv in școli, pana pe 30 aprilie. Obligativitatea de vaccinare se menține pana la sfarșitul anului doar pentru personalul medical. Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, joi, in unanimitate,…

- Se spune, uneori, despre noi, romanii, ca facem multe treburi de mantuiala. Ca ne facem ca facem ceva, ca mergem pe principiul las-o, ma, ca merge așa… Imi vine in cap zicerea ajunsa epocala cu Mircea, fa-te ca lucrezi! Ei, dar, iata ca vine un semen de-al nostru și, printr-un efort susținut, ne salveaza…

- Fotbalistul echipei Pisa, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Monza, in etapa a XXIV-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Curtea Constituționala a Italiei a respins o petiție de organizare a unui referendum privind eutanasia asistata legal, scrie Euronews. Curtea Constituționala a motivat ca votul intr-o asemenea situație nu ii va proteja suficient pe oamenii slabi și vulnerabili și, prin urmare, s-ar incalca Constituția.…