- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, transmite Agerpres. Decizia nu e definitiva și poate fi atacata cu apel. El a fost condamnat intr-un dosar in care este acuzat ca a…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Unifarm, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru achizitiile din timpul pandemiei. Fostul sef Unifarm este acuzat ca a cerut o mita de 760.000 de euro de la reprezentantii unei firme, in schimbul atribuirii…

- ■ Directia Nationala Anticoruptie a decis retinerea a inca opt persoane ■ este vorba despre cei care au dat mita pentru a promova concursurile de angajare ■ acuzatii urmau sa ajunga la Tribunalul bacau, fiind propuneri de arestare ■ Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul…

- FOTO| Un sofer polonez care a lovit mortal un biciclist din Alba, vinovat „in procent de 40%”: Ce pedeapsa au decis magistrații dupa 6 ani FOTO| Un sofer polonez care a lovit mortal un biciclist din Alba, vinovat „in procent de 40%”: Ce pedeapsa au decis magistrații dupa 6 ani Judecatoria Alba Iulia…

- Tribunalul Olt s-a pronuntat in cazul politistului Bogdan Dumitrescu, impuscat in cap de iubita sa de la acea vreme, Alina Gheorghe. Evenimentul s-a petrecut in 31 ianuarie 2018, politistul, care a intrat in coma, decedand trei luni mai tarziu.Cei doi ar fi petrecut in cursul serii alaturi de un alt…

- Tanar de 18 ani, furnizor de cannabis, ecstasy și ”liniuțe” la petreceri: Ce pedeapsa a decis Curtea de Apel Alba Iulia pentru „Brutarul” Tanar de 18 ani, furnizor de cannabis, ecstasy și ”liniuțe” la petreceri: Ce pedeapsa a decis Curtea de Apel Alba Iulia pentru „Brutarul” Un tanar de numai 18 ani,…

- Decizie in cazul lui Fulgy! Tribunalul a luat o hotarare in ceea ce il privește pe controversatul cantareț. Tanarul este acuzat ca a talharit un jurnalist. Magistrații au ajuns la o concluzie in dreptul evenimentului care s-a petrecut anul trecut. ,,Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria…